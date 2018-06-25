РИАМО - 25 июн. В Московском метрополитене за последние 14 лет обновили около 520 вентиляторов, а к 2020 году заменят еще 171 агрегат в 95 шахтах, сообщил журналистам в понедельник заместитель начальника столичной подземки - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, современные вентиляторы помогают трижды за сутки полностью обновить воздух в метро.

«Московский метрополитен реализует глобальную программу по модернизации систем вентиляции. Она рассчитана на 2004-2020 годы. Замене подлежат агрегаты -вентиляторы, которые проработали значительный срок, технически устарели. За 14 лет плановой работы обновлено 517 агрегатов в 270 шахтах метро. Это позволило увеличить на треть приток воздуха в тоннели и на станции, что делает пребывание пассажиров в метро более комфортным», - сказал Дощатов.

Он добавил, что к 2020 году будет обновлен еще 171 агрегат в 95 шахтах. В столичном метрополитене применена принудительная система вентиляции. Сооружено более 400 точек воздухозабора и воздуховыброса. Весь воздух в метро обновляется не менее трех раз в сутки.

«Вентиляция перекачивает порядка 2 миллиардов кубометров воздуха в день. Для этого работают 980 вентиляторов диаметром от 1,4 до 2,4 метра. В среднем один вентилятор прокачивает порядка 250 тысяч кубометров воздуха в час. Вентиляторы в большинстве своем отечественного производства, но применяются также чешские ZVVZ и немецкие HOWDEN», - сказал Дощатов.

Он добавил, что новые вентиляторы надежнее, экономичнее и обладают улучшенными аэродинамическими характеристиками. Они отвечают всем современным техническим требованиям.

По словам Дощатова, на всех новых станциях изначально устанавливают современные системы вентиляции. На других станциях устанавливают аналогичное оборудование при модернизации систем вентиляции.