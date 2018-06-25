РИАМО - 25 июн. Международный аэропорт «Домодедово» вошел в тройку лидеров воздушных гаваней Европы по показателю прироста маршрутной сети, с начала текущего года пассажиропоток составил 10,65 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«В мае 2018 года было обслужено свыше 2,5 миллионов пассажиров и около 20 тысяч взлетно-посадочных операций. Общий пассажиропоток аэропорта «Домодедово» по итогам работы в первые пять месяцев (2018 года – ред.) составил 10,65 миллиона человек», – говорится в сообщении.

По данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI), Домодедово вошел в тройку лидеров аэропортов Европы по приросту числа пассажиров. Он в 2018 году вырос на 12,4%, в том числе за счет открытия полетов по таким направлениям как Париж, Варшава, Рим, Каир, Касабланка и другие.

Начало сезона отпусков характеризуется повышением спроса на международные туристические направления. В мае объем пассажирских авиаперевозок в страны дальнего зарубежья составил 853 тысяч человек, что на 9,4% больше показателей прошлого года. В целом за январь-май 2018 года пассажиропоток в этом сегменте вырос на 10,4%, превысив 3 миллиона человек.

За пять месяцев аэропорт на зарубежных маршрутах обслужил 4,6 миллиона человек. Лидерами самых популярных стран среди путешественников в отчетном периоде стали: Анталья, Доха, Милан, Барселона, Ташкент. С января 2018 года перелеты по данным направлениям совершили 737 тысяч человек, что на 54,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На внутренних авиалиниях с января по май воздушная гавань обслужила свыше шести миллионов пассажиров. Наибольший рост зафиксирован на следующих маршрутах: Тюмень, Самара, Новосибирск, Нижний Новгород, Кемерово. Пассажиропоток на этих направлениях увеличился на 25,5% – до 716 тысяч человек.