РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В микрорайоне Львовский Подольска за прошедшую неделю свыше 2 тысяч человек посетили социальную ярмарку товаров народного потребления «Здравствуй, лето», говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации городского округа.

«В городском округе Подольск с 18 по 24 июня в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, дом 10 прошла социальная ярмарка «Здравствуй, лето», которую посетило более 2 тысяч жителей города. На торгово-ярмарочном мероприятии товаров народного потребления можно было приобрести продукты питания, сельскохозяйственную продукцию, саженцы, садовый инвентарь, спецодежду, товары бытового значения и многое другое по доступным ценам», – говорится в сообщении.

Ярмарка проводилась с участием товаропроизводителей из Московской, Ивановской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Мурманской, Владимирской и других областей, а также в сопровождении развлекательного коллектива «Веселое ремесло».