РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В микрорайоне Климовск Подольска более 2 тысяч человек посетили социальную ярмарку у дома культуры «Машиностроитель» за прошедшую неделю, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации городского округа.

«В городском округе Подольск с 18 по 24 июня в микрорайоне Климовск, на улице Ленина у дома 20 (у ДК «Машиностроитель») прошла социальная ярмарка, которую посетило более 2 тысяч жителей города. На ярмарке в широком ассортименте были представлены товары регионов России по доступным ценам: колбасы Липецка, овощи Рязани, трикотаж из Тулы, Иваново, мед из Краснодарского края и многое другое», – говорится в сообщении.

Помимо этого на ярмарке проводились народные гулянья с музыкальным сопровождением и анимационными куклами.