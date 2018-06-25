РИАМО - 25 июн. В понедельник в почтовое обращение в России вышли почтовые марки с изображением столичного парка «Зарядье» и парком «Сады у залива» в Сингапуре, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«В рамках совместного выпуска Российской Федерации и Республики Сингапур 25 июня в почтовое обращение вышли две марки, посвященные современной архитектуре», — говорится в сообщении.

На почтовых марках изображены парк «Зарядье» в Москве, парк «Сады у залива» в Сингапуре.

Почтовые марки размером 65 на 32,5 миллиметра, номиналом 40 рублей, изданные тиражом по 104 тысячи экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения «Почты России».

«Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении «Почты России» 101000 на Мясницкой улице 26, в Москве. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира», — добавляется в сообщении.

Парк «Зарядье» — современный парк площадью в 13 гектаров для отдыха и развлечений в центре Москвы. На территории парка воссозданы экосистемы различных регионов Российской Федерации. Все культурно-развлекательные объекты и новые технологии парка деликатно интегрированы в ландшафт.

Парк «Сады у залива» площадью в 101 гектар находится на берегу залива Марина Бэй в центральном районе Сингапура. Парк известен на весь мир и необычными архитектурными сооружениями — супердеревьями, огромными древовидными конструкциями высотой от 25 до 50 метров. Тепличный комплекс парка состоит из двух оранжерей — «Цветочный купол» и «Облачный лес».

Это уже вторая марка, посвященная парку «Зарядье». 21 февраля в парке состоялась церемония торжественного гашения марки с изображением Парящего моста. Марка выпущена по программе Europa и принимает участие в международном конкурсе на определение лучшей марки на тему «Мосты».