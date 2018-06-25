РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Пожарные Люберец в понедельник утром потушили возгорание в частном доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Виктория» в деревне Марусино, говорится в сообщении пресс-службы ТУ «Мособлпожспас» по городскому округу.

В понедельник в 05:29 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Марусино, СНТ «Виктория».

«В 05:50 (25 июня – ред.) пожарные ликвидировали открытое горение частного одноэтажного дома с мансардой и чердаком. Возгорание тушили три единицы техники Люберецкого гарнизона пожарной охраны», – говорится в сообщении.

В результате возгорания обгорела обшивка дома первого этажа на площади 6 квадратных метров и обшивка второго этажа на площади 30 квадратных метров, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются надзорными органами муниципалитета.

Ввиду участившихся возгораний в СНТ пожарные Люберец напоминают, что территории садовых участков должны содержаться в чистоте. Проезды и подъезды к садовым участкам, и пожарным водоисточникам должны быть свободными. Территории СНТ обеспечить запасами воды для целей пожаротушения и повесить на въезде план-схемы расположения естественных водоемов. У каждого дома установить бочки с водой, а в хозяйстве иметь ведра, лопаты, багры.

На территории садоводческих обществ запрещается разводить костры, выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов. Также не рекомендуется хранить бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, баллоны со сжатыми газами, курить, пользоваться открытым огнем.

При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, применять для их розжига бензин, керосин, дизельное топливо, перекаливать печи, сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

При закрытии садовых домиков на длительное время электросети должны быть обесточены.