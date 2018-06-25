РИАМО - 25 июн. В Подмосковье и Москве среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 4 градуса, поэтому аномальной жары, как в 2010 году, пока не ожидается, к концу текущей недели воздух может прогреться до плюс 30, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Летом 2010 года в регионах РФ установилась аномальная жара. В частности, температура в Москве била рекорды, и над городом висел смог от лесных пожаров.

«Выходные были теплыми, но пока что на сегодняшний день среднесуточная температура в целом на 4 градуса ниже нормы. За три недели никакой аномалии не наблюдается», - сказал Цыганков.

Он отметил, что на этой неделе воздух будет плавно прогреваться, с понедельника по 27 июня ожидается до плюс 23-28 градусов, а 28 и 29 июня температура воздуха достигнет 30 градусов.