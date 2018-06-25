РИАМО - 25 июн. Специалисты вводят в график движение пригородных поездов на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги после остановки электрички, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы МЖД.

В понедельник в 7:48 на перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва. В результате незапланированной остановки электрички было затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы.

«С помощью маневрового локомотива железнодорожники отбуксировали остановившийся пригородный поезд компании-перевозчика и возобновили движение поездов на перегоне Нахабино – Павшино по пути в сторону Москву. По пути в сторону области движение поездов не приостанавливалось. Диспетчеры МЖД работают над вводом в график задержанных пригородных поездов», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.