РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В подмосковном Подольске в понедельник стартовала презентация проектов соискателей премии «Наше Подмосковье» на муниципальном уровне, в этот день планируется защитить около 150 проектов, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

Ежегодную премию «Наше Подмосковье» учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2013 году. Она присуждается за реализованные социально значимые проекты, ее цель – поддержка и поощрение активных жителей региона. В текущем году презентация проектов будет проходить 25 и 26 июня. В мероприятиях примут участие члены совета по присуждению премии и привлеченные эксперты.

«Всего на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье» жители округа подали более 300 заявок. Презентация проектов началась сегодня (25 июня – ред.) в 10:00 и продлится до 18:00 в концертном зале администрации. В первый день защиты участвуют соискатели с фамилиями, которые начинаются с буквы А по букву Л. Ожидается, что в этот день свои проекты представят около 150 человек. Завтра (26 июня – ред.), во второй день, в презентации проектов будут участвовать конкурсанты с фамилиями, которые начинаются с буквы М по Я», – сказала организатор.

В жюри представитель правительства Московской области Сергей Занин, от муниципального образования – директор школы №18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева и другие. Первой презентовала свой проект «Связь поколений» участница Валентина Гулевич.

Презентация проектов является обязательным условием для участия в конкурсе на соискание премии «Наше Подмосковье-2018». Благодаря этому подтверждается авторство, реальность существования проектов и их социальная значимость.