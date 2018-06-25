РИАМО - 25 июн. Электричка на Рижском направлении Московской железной дороги была остановлена по техническим причинам, столкновения двух пригородных поездов не было, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Информация, появившаяся в социальных сетях и СМИ, якобы на Рижском направлении Московской железной дороги произошло столкновение двух пригородных поездов компании-перевозчика, – не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Утром в понедельник на перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика. Для буксировки состава была задействована электричка, которая шла следом. Во время процесса буксировки состава было повреждено сцепное устройство. В настоящее время электрички с перегона убирают с помощью маневрового локомотива.

На этот период движение поездов на участке организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Диспетчеры МЖД прилагают максимальные усилия, чтобы сократить опоздание поездов.

Электропоезда компании-перевозчика обслуживаются в пригородном депо, которое арендует АО «Центральная ППК».