РИАМО - 25 июн. Выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2018» состоится в Ленинском районе 29 июня, на ней покажут разные породы коров из подмосковных хозяйств, а также редкие виды сельскохозяйственных птиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На базе Национального конного парка «Русь» в деревне Орлово Ленинского района состоится XXII Московская областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья – 2018». Будет представлен крупный рогатый скот голштинской, черно-пестрой, холмогорской пород, а также сельскохозяйственная птица редких пород- цесарки, куры, перепела», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В выставке планируют участвовать более 35 сельскохозяйственных предприятий. Оценивать животных на «Звездах Подмосковья» традиционно будут европейские судьи международного класса.

В рамках мероприятия состоится торжественная церемония награждения специалистов хозяйств в номинациях «Селекционер Подмосковья-2018», «Зоотехник Подмосковья-2018», «Ветеринарный врач Подмосковья-2018», «Бригадир Подмосковья-2018».

Организаторами мероприятия являются министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, Некоммерческое партнерство «Мосплем» и ОАО «Московское» по племенной работе».

По словам министра, выставка проходит в Подмосковье уже более 20 лет и ежегодно собирает большое количество специалистов, занятых в сфере племенного молочного животноводства и сервисных организаций, работающих в этой отрасли АПК.