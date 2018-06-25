РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 25 июн. Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Славик Бабаянц 9 июля проведет выездной прием для жителей Ликино-Дулева, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Девятого июля 2018 года представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по Орехово-Зуевскому муниципальному району и городскому округу Орехово-Зуево Славик Бабаянц проводит выездной прием граждан, проживающих в городе Ликино-Дулево и близлежащих населенных пунктах Орехово-Зуевского муниципального района», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, выездной прием будет проводиться с 10:00 до 13:00. Адрес приема: город Ликино-Дулево, улица Текстильщиков, дом №3А, кабинет №16. Телефон для справок: 414-14-40.