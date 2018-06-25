РИАМО - 25 июн. Растение с твердым ветвистым стеблем и узкими соцветиями высотой до трех метров – табак деревенский, расцвело в московском саду «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Табак деревенский, или махорка, или табак ацтекский, (Nicotiana rustica) зацвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем, узкими соцветиями и желто-зелеными цветками достигает в высоту до трех метров», – говорится в сообщении.

Гости смогут увидеть его в Саду лекарственных трав, узнать его можно по розовым цветкам.

Все части табака деревенского кроме семян содержат никотин – его концентрация в листьях в среднем раз в девять выше, чем в табаке обыкновенном. Табак деревенский крайне вынослив и растет почти в любых условиях.

Родина табака деревенского – Латинская Америка, а в Европу он попал благодаря Христофору Колумбу. В России и сопредельных странах махорку выращивают в южных районах и в средней полосе, но в меньших количествах, чем табак обыкновенный.

Слово «махорка» происходит от названия города Амерсфорт, в XVIII веке славившегося табачной промышленностью.

Листья махорки после ферментации и сушки используют для курения, а ранее из них получали лимонную кислоту, никотин для производства никотина сульфата для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и никотиновую кислоту.

Растение является атрибутом шаманских церемоний исцеления с использованием нектара из лианы под названием аяваски, а также часто используется вместе с другими лекарственными растениями для усиления их воздействия. Прямое использование табака – нейтрализация яда змей, раневых инфекций.