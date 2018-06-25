РИАМО - 25 июн. Болельщики чемпионата мира по футболу могут посмотреть матчи мундиаля в 5 тысячах кафе и спортивных барах по всей Москве, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

По его словам, всего на территории Москвы работает более 10 тысяч кафе и ресторанов. Большинство спортивных баров, кафе, ресторанов заранее готовились к началу чемпионата мира по футболу, в том числе закупали и устанавливали большие экраны для трансляций матчей, чтобы болельщики могли собираться вместе и комфортно смотреть игру.

«На территории Москвы посмотреть чемпионат можно в 5 тысячах предприятий общественного питания», - сказал собеседник агентства.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.