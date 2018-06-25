РИАМО - 25 июн. На Рижском направлении Московской железной дороги возобновили движение поездов в обе стороны после произошедшего сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

В понедельник в 7:48 на перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва. В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы.

«Возобновлено движение поездов Рижского направления в обе стороны», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.