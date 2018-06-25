РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил ключи от новых квартир в поселке Красково троим детям-сиротам, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Церемония вручения состоялась в понедельник на оперативном совещании в администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Люберцы в соответствии с федеральным законом и законом Московской области реализует государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Сегодня (25 июня – ред.) трое ребят Даниил Лаврищев, Ирина Новикова, Дмитрий Маштаков получат ключи от однокомнатных квартир в поселке Красково», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что с 2008 года детям-сиротам в Люберцах предоставлено 164 квартиры. В рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей» в 2018 году планируется обеспечить жильем 28 человек. На приобретение квартир запланировано выделить денежные средства в размере 106, 3 миллионов рублей, они поступят из федерального и областного бюджетов.

«Огромное спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за то, что денежные средства поступают своевременно, и мы можем обеспечить детей-сирот квартирами, как только они достигнут совершеннолетия», – добавил Ружицкий.