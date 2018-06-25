РИАМО - 25 июн. Реорганизация торгового центра «Горбушкин двор» в Москве по программе реновации откладывается на неопределенный срок, в ТЦ собираются отдать пространство для продажи товаров для увлечений — для фанатов комиксов, аниме, киберспорта и так далее, пишет газета «Ведомости».

Ранее власти Москвы собирались на месте «Горбушкина двора» и завода «Филит» строить жилье и офисы — 300 тысяч квадратных метров. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что снос «Горбушкина двора» начнется не ранее 2019 года.

«Пока мы не понимаем, в какие сроки будет реализован девелоперский проект и в каком формате. Пакет документов для ГПЗУ на строительство был возвращен. Вероятно, в ближайшие годы жилье здесь все же не появится», — сказал управляющий директор ТЦ Владимир Исаев.

По его словам, «Горбушкин двор» площадью 35,75 тысячи квадратных метров – крупнейший в стране комплекс торговли бытовой техникой, электроникой и мультимедиа-товарами. Как отметила партнер Colliers International Анна Никандрова, в «Горбушкином дворе» продаются товары, которых не найти в классических торговых центрах.

«Горбушкин двор» решил обновить стратегию развития на 3–5 лет: часть второго этажа ТЦ, до 10 тысяч квадратных метров, будет отдана под товары для увлечений.

«Это товары для фанатов комиксов, аниме, киберспорта, исторических реконструкций, фэнтези и другого. Есть магазины для любителей рыбалки или охоты, есть стихийные рынки, есть супермаркет «Леонардо», хотя это немного другое. Мы идем в незанятую нишу», — отметил Исаев.

Он выразил надежду, что ТЦ станет крупнейшим продавцом товаров для увлечений в России.

Директор по развитию хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац его оптимизма не разделяет: в Москве создавались ярмарки увлечений в Сокольниках и Щелкове, но особых успехов площадки не добились, ставки аренды были очень низки, но посетителей мало.

Как отметила Марина Малахатько из CBRE, «Горбушкину двору» нужна реконцепция, так как продажи техники и электроники в магазине снижаются, потребители переходят в онлайн. Она добавила, что изменение концепции может добавить до 6% к имеющимся 25 – 30 тысячам посетителей в день.