РИАМО - 25 июн. В подмосковных Химках прошел традиционный бал медалистов, в торжественном мероприятии, площадкой для которого стал Дворец культуры «Родина», приняли участие лучшие ученики школ городского округа, в этом году золотыми медалями были отмечены 177 выпускников, сообщается на сайте округа.

На балу медалистов поздравил председатель совета депутатов городского округа Александр Дряннов.

«Хочу пожелать ребятам уверенности в будущем и, самое главное, - стремления к поставленным целям. От всей души желаю выпускникам уверенно идти к своим целям и ничего не бояться, впереди их ждет большая интересная жизнь, в которой обязательно пригодятся полученные знания», - сказал Дряннов.

В рамках мероприятия выдающиеся выпускники Химок получили заслуженные награды и почетные грамоты. На церемонии награждения отметили не только учеников, но и директоров школ, и педагогов.

Золотые медали получили 177 выпускников, что на 12 человек больше, чем в прошлом году. Среди выпускников были и те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов.

Всего на сегодняшний день в Химках 18 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов: 13 выпускников - по русскому языку, пять выпускников - по химии.

В этом году в Химках более 3 тысяч выпускников, более 2 тысяч из которых выпускники 9 класса.