РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июн. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних и сотрудники ОГИБДД УМВД России в рамках проведения комплексного профилактического мероприятия «Курорт» провели акцию «Безопасные каникулы», сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

Акцию полицейские провели на парковке гипермаркета «Глобус». Ее целью стали предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, профилактика и предупреждение подросткового травматизма на дорогах летом.

«В ходе мероприятия сотрудники полиции проверили наличие необходимых документов и защитной экипировки, разъяснили подросткам правила дорожного движения, предупредив об административной ответственности за нарушение установленных правил», – сказала Еруновская.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних рассказала ребятам об основных правилах личной безопасности дома, на улице, в общественных местах, особое внимание уделила поведению на водоемах и пожарной безопасности.

Подростки поблагодарили полицейских и пообещали быть внимательными на дороге и соблюдать правила безопасности.