РИАМО – 25 июн. Мелкие суммы за нарушения правил дорожного движения автоматически будут списывать со счетов автовладельцев, это избавит судебных приставов от лишней бумажной работы, пишет в понедельник газета «Известия».

«Судебные приставы готовятся перейти на упрощенную систему работы — штрафы менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства», - говорится в статье.

Член партии «Единая Россиия» Зариф Байгускаров (с 2001 по 2016 год занимал должность главного судебного пристава Республики Башкортостан) предложил поправки, вводящие упрощенный механизм взимания автоштрафов.

В трехдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

По действующему законодательству, постановление ГИБДД о штрафе вступает в силу через 10 дней. На добровольную оплату штрафа нарушителю отводится еще 60 дней. Таким образом, информация передается в ФССП через 70 дней после совершения нарушения.

«Сейчас мелкие штрафы составляют более трети общего числа документов, с которыми работают приставы. Новый алгоритм избавит их от необходимости тратить кучу времени на заполнение огромного количества документов. Кроме сокращения времени, сил и затрат на бумагу, нововведения исключают возможность коррупционных нарушений, так как минимизируют человеческий фактор — там, где в нем на самом деле нет никакой необходимости», - отметил замглавы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В ФССП отметили, что переход на упрощенный электронный механизм оптимизирует работу приставов и существенно упростит процедуру принудительного исполнения. Судебные приставы ежегодно возбуждают более 30 миллионов производств по штрафам менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД, при этом процесс исполнения документов в этой категории достаточно длительный.