РИАМО - 25 июн. Власти Москвы выдали разрешение на строительство многоэтажного здания, в котором будем гостиница с номерами для инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В июне 2018 года застройщик объекта – ООО «Троль АСП» - получил разрешение на строительство. Документ предусматривает возведение 12-этажного здания общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров. <…> Строительство новой гостиницы началось по адресу: улица Летниковская, владение 13, (ЮАО) в Москве», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

На первом этаже будут обустроены вестибюль гостиницы, лобби-бар, ресторан, на втором – переговорные залы для проведения семинаров и деловых встреч, административные и хозяйственные помещения. Номера разместятся с 3 по 12 этажи. Всего их будет 207, включая 11 номеров для постояльцев с ограниченными возможностями.

Начиная со второго, все этажи здания будут объединены стеклянным атриумом. Также планируется обустройство 31 парковочного места, 27 – на подземной автостоянке, четырех – рядом с главным входом на открытой автостоянке.

«Будущую гостиницу отличает хорошая транспортная доступность. В 10 минутах ходьбы находится станция метро «Павелецкая», в нескольких минутах езды – Третье транспортное кольцо», - уточняется в материале.