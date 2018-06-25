РИАМО - 25 июн. Движение поездов полностью ввели в график на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена после сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее в аккаунте сообщалось, что на южном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром. На участке от станции «Марьино» до станции «Зябликово» было временно остановлено движение поездов. Позже движение поездов на данном участке было восстановлено.

«Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии введено в график», - говорится в сообщении.