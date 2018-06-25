РИАМО – 25 июн. В России средний размер пенсии в течение 2019 года составит более 15 тысяч рублей, в то же время пенсионная реформа не затронет рынок труда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

По словам министра, в 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить в среднем 1 тысячу рублей. Есть не совсем верные трактовки: 1 тысяча рублей — прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой.

«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15,4 тысячи рублей. Это среднее повышение», - сказал Топилин в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что, если ничего не предпринимать, не изменять параметры пенсионной системы, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета просто нет. Поэтому власти приняли решение, которое давно обсуждалось экспертами, различными профессиональными группами. Это единственный выход.

По словам министра, за последние годы серьезно выросла продолжительность жизни. Решение можно принимать, когда выросла продолжительность жизни, и правительство планирует добиваться дальнейшего роста.

«Рынок рабочих мест для молодых людей несколько другой, чем для людей пенсионного или предпенсионного возраста. Они где-то пересекаются, но все-таки молодые люди настроены на другие рабочие места, другие технологии, другие профессии. Здесь не должно быть серьезной конкуренции», - уточнил Топилин.

Ранее правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.