РИАМО - 25 июн. Специалисты работают над восстановлением графика движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги после незапланированной остановки электрички, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В понедельник в 7:48 на перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва», - говорится в сообщении.

Железнодорожники отбуксируют электричку вспомогательным составом. В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы.

На период буксировки состава диспетчерский аппарат МЖД прорабатывает возможность пропуска поездов по соседнему пути в реверсивном режиме. В настоящее время диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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