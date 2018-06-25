РИАМО - 25 июн. Специалисты вводят в график движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена после произошедшего сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее в аккаунте сообщалось, что на южном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром. На участке от станции «Марьино» до станции «Зябликово» было временно остановлено движение поездов.

«Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от «Марьина» до «Зябликова» восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Службы московского метро прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения на южном участке «салатовой» ветки.