РИАМО - 25 июн. Движение поездов остановлено на участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена из-за происшествия с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее в аккаунте сообщалось, что на южном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром.

«Нет движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии от «Марьино» до «Зябликово» из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют пользоваться Замоскворецкой линией и наземным транспортом.

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