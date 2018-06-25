РИАМО - 25 июн. Врачей, медсестер и администраторов медучреждений обучат принципам правильного общения с пациентами, пилотный проект запустят в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, образовательные курсы будут длиться 24 часа, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«Пилотный проект разрабатывается специалистами центра корпоративного развития нашего департамента. И для его реализации неслучайно был выбран именно институт имени Склифосовского. Это одна из самых крупных многопрофильных клиник Москвы, сотрудники которой специализируются на оказании срочной медицинской помощи при серьезных травмах, ожогах, острых отравлениях и в других экстренных случаях. Особое внимание будет уделено профилактике профессионального выгорания среди сотрудников, управлению стрессом, а также этике общения с пациентами», — сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Образовательные курсы для медицинского персонала будут длиться 24 часа — три дня по восемь часов. В одной группе смогут обучаться 12–15 человек. Занятия будут проводить профессиональные психологи. Они расскажут докторам и другим сотрудникам приемного отделения, какие слова могут вызвать у пациента негативную реакцию — волнение или страх перед доктором. Объяснят, почему следует избегать оценочных фраз и использовать более тактичные формулировки.

Кроме того, медики освоят навыки быстрого восстановления своего собственного эмоционального состояния при помощи дыхательных упражнений, методики рефрейминга (изменение отношения к событиям и их последствиям) и развития позитивного мышления.

«Пилотный проект в приемном отделении НИИ имени Склифосовского продлится до конца года, в 2019 году в нем примут участие остальные отделения клиники. После того, как специалисты оценят результаты, полученный опыт будет применен и в других стационарах департамента здравоохранения Москвы», — отметил директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

На курсах в центре корпоративного развития департамента здравоохранения Москвы им расскажут, как правильно вести диалог с пациентом, чтобы его успокоить и не вызвать негативную реакцию, и что нужно предпринять самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания. Занятия по этике общения с пациентами уже посещают доктора, медсестры и администраторы столичных поликлиник. Их обучение началось в конце 2017 года.

В рамках пилотного проекта персонал приемного отделения больницы также научат более эффективно распределять обязанности, взаимодействовать друг с другом, чтобы информация среди сотрудников передавалась быстро и корректно, и управлять потоками пациентов. В результате процесс госпитализации и оформление документов станет быстрее. Кроме того, в помещениях приемного отделения появятся информационные стенды и единая навигация, которая поможет ориентироваться пациентам и их родственникам.

До конца июня более пяти тысяч врачей — терапевтов, врачей общей практики, педиатров и заведующих отделений столичных поликлиник пройдут обучение по эффективному общению с пациентами. Планируется, что в общей сложности образовательные курсы до конца 2018 года окончат более 50 тысяч сотрудников поликлиник, - медсестер, врачей и главврачей, а также администраторов.