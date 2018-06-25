РИАМО - 25 июн. В Московский зоопарк из Центра воспроизводства редких видов в Подмосковье привезли двух молодых амурских тигров, они будут жить в просторном вольере на «Острове зверей», сообщается в понедельник на официальном портале мэра Москвы.

«Животные хорошо перенесли дорогу и сейчас осваиваются в своем новом доме, с любопытством исследуют территорию, гуляют по вольеру, а также играют друг с другом. Понаблюдать за кормлением этих полосатых хищников можно рано утром. Свежее мясо тигры получают в 07:30–07:50 утра, когда зоопарк уже открылся и готов принять первых посетителей», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас они весят около 90 килограммов, но к трем годам, когда хищники станут уже совсем взрослыми (детство у тигров длится два-три года), их вес вырастет в два-три раза. В будущем амурские тигры примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе.

Родители самцов попали в зоопарк из дикой природы, поэтому их потомство представляет особую генетическую ценность. Самка из этого помета уже отправилась в зоопарк Екатеринбурга. А в зоосад Копенгагена уехал родившийся в 2014 году тигр Мирон.

«За последние 10 лет наши специалисты добились больших успехов в разведении тигров, нам удается регулярно получать здоровое потомство и впоследствии отправлять подросших животных в зоопарки по всему миру», — добавила Акулова.

По ее словам, транспортировка столь крупных хищников — невероятно сложный и даже рискованный процесс, который требует от специалистов максимальной концентрации и дополнительных усилий. Однако зоотехники Московского зоопарка уже имеют богатый опыт в этом деле и могут осуществить транспортировку в любую точку планеты.

Поселившиеся на «Острове зверей» молодые тигры родились в Центре воспроизводства в апреле 2017 года. Последние годы в этом вольере жила тигрица Принцесса, однако месяц назад ее перевели в более комфортный для животного ее возраста вольер в павильоне «Кошки тропиков».