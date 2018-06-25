РИАМО - 25 июн. На площади у Киевского вокзала в этом году должен появиться демонстрационный павильон, посвященный Московским центральным диаметрам, там представят маршруты, инфраструктуру и сервисы, которые будут доступны после запуска, сообщается в понедельник на официальном портале мэра Москвы.

«С помощью интерактивных панелей здесь можно будет построить оптимальные маршруты движения по городу, которые станут доступны после запуска диаметров. Кроме того, посетители смогут получить информацию об интеграции диаметров в городскую инфраструктуру, в том числе о количестве и формате пересадок на метро и Московское центральное кольцо. Также горожане узнают о влиянии МЦД на транспортную систему столицы», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Одним из главных экспонатов павильона станет модель поезда «Иволга», эти составы будут перевозить пассажиров на первом диаметре Одинцово — Лобня. Посетители смогут оценить новый городской электропоезд и проголосовать за представленные элементы интерьера. С внешней стороны павильона разместят два интерактивных медиафасада.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. В 2019 году поезда должны поехать от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. На первом диаметре пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На втором будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.

С появлением МЦД транспорт станет доступнее для 2,3 миллиона человек. Диаметры сократят время в пути через весь город до 40 минут. Они будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. На них введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. График работы Московских центральных диаметров синхронизируют с метрополитеном.

Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал движения поездов составит всего пять-шесть минут. На первом этапе движение будет смешанным, то есть к действующим пригородным электричкам добавят новые. Затем диаметральные маршруты выведут на отдельные пути. Все остальные электрички будут ходить по тому же расписанию, по которому они курсируют сейчас.