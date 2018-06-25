РИАМО - 25 июн. Специалисты зафиксировали на территории Подмосковья 12 пожаров за прошедшие сутки, для их тушения привлекали более 100 человек, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Количество пожаров - 12. Спасены два человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 105 человек и 30 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали девять раз, при этом были спасены 10 человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки не зарегистрировано очагов горения сухой травы.

В понедельник на территории Московской области прогнозируется преобладание I класса пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории зарегистрировано два очага природных пожаров на площади 0,04 гектара.