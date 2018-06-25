РИАМО - 25 июн. Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, воздух прогреется до 24 градусов, сообщается в понедельник на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся в тыловой части, уходящего на северо-восток, циклона. Западный ветер, который подует со скоростью 3-8 метров секунду, освежит воздух в Московском регионе, и дневная температура окажется более комфортной: в Москве в послеполуденные часы 22-24, по области - от 19 до 24 градусов», - говорится в сообщении.

При переменной облачности, местами еще не исключен небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.

Температурный режим приблизится к климатической норме, давление немного подрастет и будет чуть выше нормального. Такие изменения в погоде положительно отразятся на самочувствии большинства жителей Москвы и области. И лишь у страдающих хронической кислородной недостаточностью не исключены недомогания из-за небольшого дефицита кислорода в воздухе.