РИАМО - 25 июн. В понедельник, 25 июня, в 15.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция, посвящённая Музыкальному фестивалю «Джазовые сезоны в Горках Ленинских» под руководством Игоря Бутмана.

В пресс-конференции примут участие:

- народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман;

- трубач, художественный руководитель оркестра Петр Востоков,

- советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева;

- директор музея «Горки Ленинские» Олег Хромов.

Фестиваль пройдет 7 и 8 июля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского района Московской области. В программе заявлены оркестр Петра Востокова, музыканты из США, Швеции, Армении. Оркестром-резидентом фестиваля выступит Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.

Фестиваль в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» по традиции пройдет в Подмосковье уже в четвертый раз.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м.Хорошевская)

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru