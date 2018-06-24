РИАМО - 24 июн. В подмосковных Бронницах во время празднования дня рождения футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси гостям представили шоколадную копию спортсмена, сообщил РИАМО в воскресенье глава городского округа Виктор Неволин.

В Бронницах в воскресенье отметили день рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболисту исполнился 31 год.

«Мы передали подарки в их команду - квасник гжельский и красивый кубок. Самое большое - это был торт, который привезли из кондитерского дома «Алтуфьево». Шоколадную фигурку Месси мы сохранили и передадим в музей», - сказал Неволин.

По его словам, гости мероприятия смогли попробовать большой торт в виде футбольного газона, на котором стояла фигурка Месси.

Он отметил, что само мероприятие представители команды сборной Аргентины посетить не смогли.

На время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018 сборная Аргентины остановилась в Бронницах. Команда живет и готовится к матчам мундиаля на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.