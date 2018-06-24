РИАМО - 24 июн. Информация о задымлении в здании на севере Москвы не соответствует действительности, специалисты ничего не обнаружили, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.

По его словам, заявка о задымлении поступила по адресу: улица Правды, дом 6, строение 1.

«Наши подразделения прибыли, проверили, никакого возгорания не обнаружили», – сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил о задымлении в здании Центробанка в Москве.