РИАМО - 24 июн. Специалисты установят на пешеходных переходах в подмосковных Химках около 1,4 тысячи светодиодных катафотов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В подмосковных Химках на 68 пешеходных переходах будет установлено 1375 светодиодных катафотов. Они предназначены для обозначения пешеходных переходов в темное время суток и служат одним из основных элементов безопасности», - говорится в сообщении.

Катафоты уже установлены на переходах, расположенных по улицам Пролетарская, Кирова, Калинина, Ватутина, Чапаева, а также проспекте Мира. В старых Химках в первую очередь катафотами оборудуют переходы вблизи детских садов, школ, спортивных объектов и на особо загруженных пассажиропотоком пешеходных переходах.

Сейчас проводятся пуско-наладочные работы установленных катафотов. Сдача в эксплуатацию запланирована в течение 2-х недель. Работы проводятся рамках реализации программы губернатора Московской области А.Ю. Воробьева по снижению аварийности на дорогах.

«Светодиодные маячки начинают работать в темное время суток, а также когда условия видимости ухудшаются. Благодаря светодиодам, пешеходный переход хорошо виден ночью и привлекает дополнительное внимание водителя. Результат установки катафотов - сокращение наездов на пешеходов, дополнительная безопасность для пешеходов», - уточняется в материале.

Светодиодные катафоты устанавливаются в соответствии всем стандартам ГОСТа. Данная практика была начата в прошлом году, и будет продолжена в этом. Работы по установке катафотов уже начались и сейчас активно проводятся в микрорайоне Старые Химки.