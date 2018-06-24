РИАМО – 24 июн. Сборные Японии и Сенегала не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, передает в воскресенье Газета.ru.

На 11-й минуте встречи нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане открыл счет, однако через 20 минут полузащитник испанского «Бетиса» Такаси Инуи эффектным ударом сравнял счет.

«Уже во втором тайме, на 71-й минуте крайний защитник бельгийского «Эйпена» Мусса Ваг вновь вывел Сенегал вперед, но через семь минут экс-хавбек московского ЦСКА Кейсуке Хонда установил окончательный счет — 2:2», - говорится в сообщении.

Таким образом, у команд по четыре очка перед заключительным туром группового этапа мундиаля.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.