РИАМО - 24 июн. В Москве 25 июня воздух прогреется до 25 градусов, в этот день ожидаются кратковременные дожди и ветер до 10 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет), 25 июня 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 24 июня на 25 июня 12-14 градусов, днем 25 июня 23-25 градусов. Ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в этот день в Москве не прогнозируются опасные природные явления. На территории города Москвы ожидается ЧС не выше локального и местного уровня.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что ливень, гроза и град принесли в Москву порядка 18 миллиметров осадков во второй половине дня 23 июня, что составляет порядка четверти месячной нормы.