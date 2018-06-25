РИАМО – 25 июн. Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая состоится на стадионе в Самаре в понедельник.

Стадион «Самара Арена» станет площадкой для очередного матча ЧМ в понедельник вечером. Трансляция встречи сборных России и Уругвая начнется в 17:00 по московскому времени.

На первом для российской сборной матче футболисты обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Матч против сборной Египта российская команда выиграла со счетом 3:1.

Команда Уругвая также победила сборную Египта со счетом 1:0 и с таким же счетом сборную Саудовской Аравии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.