РИАМО - 25 июн. С понедельника на маршруте №372 на востоке Москвы появятся остановки у станций метро «Черкизовская» и «Партизанская», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».

«По просьбам пассажиров на маршруте №372 «Метро «Преображенская площадь» - станция Измайлово с 25 июня добавят две новые остановки», - говорится в сообщении.

С 25 июня автобусы №372 будут подъезжать к станции метро «Черкизовская» и к МЦК «Локомотив» по Окружному проезду. Новая остановка находится всего в 70 метрах от обеих станций. Также на маршруте появится остановка «Ст. Измайлово» между ними МЦК «Станция «Измайлово» и метро «Партизанская». В салонах автобусов, а также на остановках по пути следования разместят информационные плакаты.

Как отметил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков, МЦК было запущено в сентябре 2016 года. Иважно сделать новое кольцо удобным не только для тех пассажиров, которые проживают в пешей доступности от станций, но и для тех, кто добирается до них на транспорте. К запуску МЦК вокруг 31 станций были разработаны транспортно-пересадочные узлы для организации наиболее удобных пересадок с автобусов на поезда МЦК и наоборот

«По просьбам пассажиров мы добавили новые остановки на маршруте №372 у двух станций МЦК, так что теперь для жителей района Преображенское кольцо станет еще доступнее», - сказал Поляков.