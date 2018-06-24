РИАМО - 24 июн. Пригородные поезда временно не останавливаются на станции «Пионерская» Белорусского направления Московской железной дороги, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее в 17:44 на втором главном пути перегона Голицыно – Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение провода контактной сети. В 19:02 было возобновлено движение пригородных поездов по второму главному пути.

«Поезда Белорусского направления в сторону Москвы по техническим причинам временно не останавливаются на остановочном пункте «Пионерская», - говорится в сообщении.