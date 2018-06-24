РИАМО - 24 июн. На Белорусском направлении Московской железной дороги восстановили движение поездов после сбоя, который произошел из-за повреждения провода контактной сети на перегоне Голицыно-Одинцово, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы МЖД.

В воскресенье, в 17:44 на втором главном пути перегона Голицыно – Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение провода контактной сети. На место незамедлительно отправились бригады энергетиков для проведения восстановительных работ.

«Прибывшие на место бригады энергетиков восстановили поврежденный контактный провод на перегоне Голицыно – Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги. В 19:02 было возобновлено движение пригородных поездов по второму главному пути», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что диспетчеры МЖД принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные электрички в график.