РИАМО - 24 июн. Между станциями «Голицыно» и «Одинцово» Белорусского направления Московской железной дороги запустили десять компенсационных автобусов для пассажиров из-за сбоя в движении поездов, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы МЖД.

В воскресенье, в 17:44 на втором главном пути перегона Голицыно – Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение провода контактной сети. На место незамедлительно отправились бригады энергетиков для проведения восстановительных работ.

«По информации компании-перевозчика ОАО «Центральная ППК», на период восстановления контактного провода на втором главном пути перегона Одинцово – Голицыно перевозка пассажиров на этом участке будет организована компенсационными автобусами. Между станциями «Одинцово» и «Голицыно» будут курсировать десять автобусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на период восстановительных работ движение поездов на этом участке железной дороги осуществляется по одному пути.

Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы быстрее восстановить движение по второму пути.

Представитель пресс-службы добавил, что оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.