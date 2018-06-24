РИАМО - 24 июн. Жителям и гостям Москвы рекомендуют не оставлять свои машины под деревьями из-за приближающегося сильного ливня и ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Instagram-аккаунте «Метеовестей».

«Внимание! В ближайший час Москву накроет ливнем! Порывы ветра до 17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Москвичам рекомендуют быть осторожными и предупредительными, а также не парковаться под деревьями.

В воскресенье в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, воздух прогреется до плюс 29 градусов.