РИАМО - 24 июн. Движение пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги в сторону Москвы приостановлено из-за повреждения провода контактной сети, сообщается на сайте МЖД.

«В 17:44 на втором главном пути перегона Голицыно – Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение провода контактной сети. На место незамедлительно отправились бригады энергетиков для проведения восстановительных работ», - говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов на участке осуществляется по одному пути. Движение пригородных поездов, следующих со стороны станции Голицыно в Москву, временно приостановлено. Железнодорожники прикладывают максимальные усилия, чтобы восстановить движение по второму пути.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Поезда на Белорусском направлении МЖД не останавливаются на станции «Пионерская»>>