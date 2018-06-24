РИАМО - 24 июн. Автомобиль перевернулся в подмосковном Ступине, в результате дорожной аварии один человек погиб и еще один пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Как уточняется в аккаунте, авария произошла на трассе А-108.
«В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один ранен», - говорится в сообщении.
Министерство призывает неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) 24 июня 2018 г.
В 18:00 в г.о. Ступино на автодороге А-108 перевернулось транспортное средство, в результате происшествия 1 человек погиб и 1 ранен.
❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах!
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии