РИАМО - 24 июн. Политик, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра столицы из-за невозможности пройти муниципальный фильтр.

«Последние несколько недель я работал над преодолением муниципального фильтра. Никаких хитростей: просто обзванивал депутатов, разговаривал с ними и убеждал подписаться за регистрацию меня в качестве кандидата в мэры Москвы. У меня получилось заручиться поддержкой 91 депутата. <…> Я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет», - написал Яшин в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто помогал ему в кампании - работников штаба, волонтеров, сторонников.

«Я продолжу работу в муниципалитете и буду приносить пользу избирателям», - добавил глава Красносельского муниципального округа.

Ранее процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов и рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, а также предприниматель и оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.