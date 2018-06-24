РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 24 июн. В поселке Коренево подмосковных Люберец в воскресенье в рамках открытия центра пляжных видов спорта прошел турнир по волейболу, победителям вручили медали, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В воскресенье на берегу Кореневского карьера в Люберцах открыли центр пляжных видов спорта. Там можно заниматься вейкбордингом - катанием на доске по воде, волейболом и самбо на песке.

«Сегодня в рамках открытия центра у нас прошел турнир по пляжному волейболу. Первое место досталось команде «Электрон» из Краскова. Второе место у команды «Крошки» из Люберец. Третье место у команды «БТ Кран», она тоже из Люберец», - сказал Ружицкий.

В турнире по пляжному волейболу приняли участие 16 команд. Все команды профессиональные, но в планах у городского спорткомитета провести соревнования среди любителей.