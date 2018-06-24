РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Житель подмосковного Подольска пожаловался на некачественный ремонт дороги в одной из деревень округа, где подрядная организация не засыпала ямы на обочине, после обращения недоделки устранили, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на некачественно выполненный ремонт дорог в одной из деревень Подольска и отметил, что ямы на обочине в ходе ремонта так и не засыпали.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу некачественно выполненного ремонта на автомобильной дороге микрорайона Лаговский, в деревне Лучинское и сообщает, что она входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту дорожного покрытия на данной дороге были выполнены организацией в 2018 году», - сказал начальник управления Игорь Мясоедов.

Он добавил, что работы по устранению выявленных дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств выполнены.

По его словам с 1 июня по 31 июля 2018 года на портале «Добродел» проводится сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог Московской области на 2019 год. Жители могут сами решить, какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, установить автобусный павильон, построить тротуар или пешеходный переход.