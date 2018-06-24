РИАМО - 24 июн. Самой популярной станцией Московского метрополитена у иностранцев стала «Площадь Революции», на ней ежедневно покупают проездные билеты свыше 3 тысяч туристов, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичной подземки.

«Больше всего обращений иностранцев к англоговорящим кассирам зафиксировано на станции «Площадь Революции» - свыше 3 тысяч туристов ежедневно покупают билеты здесь. Еще порядка 2,8 тысячи зарубежных гостей обращаются в кассы на станции «Лубянка» и около 2,4 тысячи - на станции «Охотный ряд», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также более 2,2 тысячи болельщиков обращаются к англоговорящим кассирам на станции «Киевской» Кольцевой линии, около 1,9 тысячи иностранцев - в кассы на станции «Спортивная», которая расположена ближе всего к стадиону «Лужники». Еще столько же зарубежных гостей обращаются к кассирам на «Партизанской».

По его словам, во время чемпионата мира по футболу в Москве задействовано более 800 англоговорящих сотрудников. Кассиры, владеющие английским, работают на 70 станциях, их кассовые окна отмечены специальными стикерами We speak English.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.