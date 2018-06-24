РИАМО - 24 июн. Трехэтажный детский сад с бассейном планируют построить на Волоколамском шоссе в столице, также в городе приведут в порядок здание детской школы искусств «Старт», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На Волоколамском шоссе, владение 67, построим детсад для 220 детей. В трехэтажном здании будет бассейн, спортивный и музыкальный классы», - написал Собянин в Twitter.

Он подчеркнул, что на улице возле детского садика будет много зелени.

«Отремонтируем здание детской школы искусств «Старт» в Хамовниках. В старом помещении, 1905 года постройки, приведем в порядок балконы, сделаем гидроизоляцию полов и другие внутренние работы»,- добавил мэр.

Власти Москвы уделяют особое внимание строительству социальной инфраструктуры, в ближайшие годы в столице планируют построить 129 образовательных объектов и 61 объект здравоохранения.